A Arquidiocese de Palmas promove nesta quinta-feira, 11, quando se celebra a Festa de Corpus Christi, a campanha “24 horas com Jesus, na Eucaristia, pelo fim da pandemia”. Serão 24 horas ininterruptas de programação religiosa, com celebrações e orações eucarísticas, que comemorará também os 24 anos da Arquidiocese.

Conforme a Arquidiocese, devido a pandemia e a não permissão e aglomerações a confecção dos tradicionais tapetes e de missas presenciais não acontecerão. Assim, a Arquidiocese optou pela celebração pelas redes sociais para não deixar a data passar despercebida.

A programação envolve todas as paróquias da Arquidiocese. Além das celebrações das missas, as Paróquias poderão celebrar missas nos horários habituais e promover, sem aglomerar pessoas, procissões com o Santíssimo Sacramento, adorações Eucarísticas e outras atividades eucarísticas.

As missas serão transmitidas pelas plataformas digitais de cada paróquia e retransmitidas pelas redes da Arquidiocese. Confira a programação:

00h: Catedral (Pe Eduardo Zanom)

01h: Santa Terezinha (Pe Flávio)

02h: Imaculado Coração de Maria (Pe Ferdinando)

03h: Seminário Propedêutico (Pe José Fernandes)

04h: N. S. Das Graças (Pe Evandro)

05h: N.S. Aparecida em Palmas (Pe Waldeon)

06h: N.S. Rosário (Pe João Norberto)

07h: São Judas Tadeu (Pe Reginaldo)

08h: São João Batista (Pe Paulo)

09h: B. J. da Serra (Pe Camilo)

10h: Santo Expedito (Pe Evandro Luís)

10h: Paróquia Divino Espirito Santo – Vila Panambi, Mateiros (Frei Daniel)

11h: Santa Filomena (Pe Carlos)

12h: Santo Antônio de Pádua (Pe Eduardo Ernesto)

13h: N. S. Aparecida, Ap. do Rio Negro (Pe Geraldino)

14h: Santuário de Fátima (Pe Geraldinho)

15h: São João Batista de Lagoa (Pe José Ney)

16h: Paróquia N. S. do Monte do Carmo (Frei João Paulo)

17h: Paróquia Santo Antônio (Pe Edionilson)

18h: Paróquia Jesus de Nazaré (Pe Helton)

18h30: Catedral – Celebração com Dom Pedro

19h: Santa Rita de Cássia (Pe Jairon)

19h: 19H Paróquia São Luís Orione (Pe Hilário)

19h30 as 21h Coração de Maria (Pe Fábio)

20h: Paróquia Imaculada Conceição – Lizarda TO (Pe Marcos)

21h: São José (Pe José Renilton)

22h: São Sebastião (Pe Manoel)

23h: Casa de convívio Sacerdotal (Pe Moisés)