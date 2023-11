Vida Urbana Arpões, zagaia e um revólver apreendidos com pescadores clandestinos no Garimpinho em Araguaína Dois dos três suspeitos tiveram fianças fixadas em um salário mínimo para responder em liberdade

No primeiro fim de semana em vigor da piracema, um guarda municipal e uma fiscal ambiental de Araguaína, norte do Tocantins, apreenderam no final de sábado, 4, um revólver calibre .38 com 14 munições intactas e mais cinco arpões e uma zagaia (tridente) para pesca com três suspeitos no povoado Garimpinho. Dois suspeitos são moradores de Aragominas, W. D. O.S...