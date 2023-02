Vida Urbana Araras transportadas ilegalmente dentro de gaiola na BR-226 são resgatadas Resgate ocorreu por policiais rodoviários federais durante abordagem a um veículo em Palmeiras do Tocantins; aves foram avaliadas por veterinário e serão levadas para o centro de fauna em Palmas

Duas araras transportadas ilegalmente em gaiolas foram resgatadas após equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordarem um veículo I/Vw Spacefox Rou, conduzido por um homem de 38 anos. O fato ocorreu em Palmeiras do Tocantins (TO) na noite de terça-feira, 31. Segundo a PRF, durante fiscalização no km 8 da BR-226, os policiais deram ordem de parada ao carro ...