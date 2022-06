Vida Urbana Araras-Canindé transportadas ilegalmente são resgatadas pela PRF em Paraíso Aves adquiridas em São Paulo eram transportadas para uma fazenda no interior do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou duas araras-canindés transportadas de forma irregular e com documentação falsa nesta quinta-feira, 2, na BR-153, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. O resgate ocorreu após a equipe abordar uma caminhonete Hillux que transitava com a placa traseira dobrada. No momento da abordagem, os policiais ouvira...