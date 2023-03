Vida Urbana Arara-canindé resgatada com lesão na asa direita vai passar por cirurgia de amputação Naturatins informou que imagem e hemograma apontam fratura no osso, que pode ter sido ocasionada por arma de fogo

A Arara-canindé resgatada por equipes do Batalhão da Polícia Militar (BPMA) no sábado, 11, com uma lesão na asa direita, vai passar por cirurgia para amputação na tarde desta segunda-feira, 13. O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) constatou uma fratura de úmero, após realizar exames de imagem e hemograma, por isso, vai ser amputado o osso. Segundo o Naturatin...