Redação Jornal do Tocantins

Neste sábado, 11, policiais do Batalhão de Polícia Militar (BPMA) resgataram em uma área rural de Porto Nacional, região central do Estado, uma arara-canindé que apresentava uma lesão na asa direita.

De acordo com a corporação, o Centro de Fauna do Tocantins (CEFAU) acionou a equipe que resgatou o animal silvestre no km 55, da BR-010, sentido Palmas a Porto Nacional.

Em seguida encaminharam a arara ao Centro de Fauna do Naturatins para receber os cuidados necessários.

Centro de Fauna do Tocantins (CEFAU)

De acordo com o Governo do Tocantins, o CEFAU tem o objetivo de garantir a proteção da fauna silvestre por meio da operacionalização de ações de assistência aos animais que se encontram em perigo iminente, e de ações socioambientais e educativas que visam a prevenção da saúde da população e o combate ao tráfico de animais.

O centro é administrado pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e está localizado em Palmas, numa área de aproximadamente 7 hectares.

A atuação do centro ocorre em duas frentes, uma por meio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS) que tem a finalidade de receber, identificar, triar, recuperar e destinar animais silvestres provenientes de ação de fiscalização, resgate ou de entrega voluntária.

A outra por meio do Centro de Interpretação Ambiental (CIAMB), com a função de implantar e apoiar programas, projetos, ações e campanhas educativas de proteção à fauna, de sensibilização e interações práticas com a natureza, focadas preferencialmente às espécies: endêmicas, prioritárias, chaves, migratórias, em desequilíbrio populacional, sob pressão de caça e pesca, causadoras de impactos econômicos, de interesse comercial e de ocorrência em Unidades de Conservação da Natureza.