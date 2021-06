Vida Urbana Araguaína vacina pessoas com a partir de 55 anos contra a Covid-19 nesta terça, feriado municipal Essa etapa será pelo sistema drive-thru, no Parque de Exposições de Araguaína

Começa nesta terça-feira, 15, o período de vacinação contra a Covid-19 para a população com idade entre 55 e 59 anos em Araguaína. Essa primeira dose será oferecida em drive-thru no Parque de Exposições de Araguaína. A ação acontece em meio ao feriado do padroeiro da cidade, Dia do Sagrado Coração de Jesus. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, também contin...