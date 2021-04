Vida Urbana Araguaína vacina idosos com mais de 66 anos na zona rural Primeira fase da vacinação na área rural será realizada até o dia 28 de abril, das 7h30 às 13h30

Os idosos, acima de 66 anos, que moram na zona rural de Araguaína, norte do Estado, estão sendo vacinados contra a Covid-19. A vacinação nessas áreas teve início nesta semana e, segundo o executivo Municipal, continua até todos serem vacinados, de acordo com a faixa etária do grupo prioritário e o recebimento das doses. A primeira fase da vacinação na área rural ...