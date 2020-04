A Polícia Científica realiza parceria com a gestão de Araguaína irá utilizar dados de pacientes testados positivos da Covid-19 para fazer georreferenciamento da pandemia. A informação é da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a parceria já oficializada começará assim que os pacientes autorizem o uso dos dados.

Os peritos do Núcleo Especializado de Computação Forense irão trabalhar na extração dos dados de localização geográfica dos aparelhos celulares. A partir da extração dos dados do aparelho celular do, conforme a SSP, será possível mapear a localização geográfica dos pacientes com resultado positivo e contribuir para reduzir o risco de disseminação do coronavírus.

A SSP informou que a extração dos dados pode ser realizada à distância e somente são extraídos aqueles relacionados à localização geográfica dos locais que os pacientes estiveram até o momento em que ficou constatada a contaminação. As informações de cunho pessoal existentes no celular são preservadas.

Os dados são repassados para a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína que irá realizar a intervenção, notificação, identificação e contenção da Covid-19.