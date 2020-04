Mais dois casos de pacientes com Covid-19 tiveram resultado positivo em Araguaína, Norte do Estado, nesta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes. Com os resultados, o município chega a seis casos do novo coronavírus, após 14 dias sem conformações. A informação é da Prefeitura Municipal que também disse que, dos casos positivos, cinco já são de pacientes curados.

Um dos casos é de um morador da cidade de 24 anos, que está em isolamento domiciliar. O paciente, que é técnico de telecomunicações, deu Unidade de Pronto Atendimento (UPA) neste domingo, 19, apresentando febre, tosse, dor de cabeça e contou que fez várias viagens ao Pará. O técnico teve uma amostra de mucosa coletada e nesta segunda, o ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) informou o diagnóstico.

Já o segundo caso é de um caminheiro em passagem, que está internado em estado grave no Hospital Regional (HRA) e terá notificação em Santa Helena (GO), onde é residente. O paciente tem 43 anos e deu entrada na UPA nesta segunda-feira, 20, com febre, tosse, mialgia, congestão nasal e falta de ar. O homem, após ter piora dos sintomas, foi transferido para o um leito exclusivo no Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Por esse ser o segundo caso diagnosticado positivo em caminhoneiros na cidade, o prefeito Ronaldo Dimas informou que irá se reunir com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que os profissionais da área tenham acesso aos testes rápido para coronavírus e consultas médicas. O primeiro em caminhoneiro foi de um morador de Birigui (SP). Os dois casos são notificados nas cidades de origem.

Hospital

Conforme a gestão de Araguaína, atualmente a cidade tem 30 leitos exclusivos e preparados para atender os casos graves e moderados de covid-19. Esse caminhoneiro diagnosticado nesta terça-feira é a primeira internação de gravidade da doença.

O Município aguarda informações do Estado quanto à instalação de um hospital de campanha e trabalha para alcançar a meta de 50 leitos.

Estado

O último Boletim Estadual desta segunda-feira, 20, registrou 35 pessoas infectadas pelo vírus no Tocantins. Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 21 amostras foram analisadas para diagnosticar a doença e um caso foi confirmado em Palmas, que tem 25 casos positivos.