Araguaína terá mais 10 novos leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19

O Hospital Municipal de Campanha, em Araguaína, norte do Estado, contará com mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Araguaína, a gestão está preocupada com o estado de calamidade que o Tocantins vem apresentando, considerando as últimas notícias e ainda o estado de colapso atingido na red...