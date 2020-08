A prefeitura de Araguaína, por meio da Superintendência da Vigilância em Saúde, faz o mapeamento dos casos de Covid-19 na cidade desde abril e segundo os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelas autoridades sanitárias, mais de 98% dos setores da cidade já possuem registros da doença.

De acordo com a gestão municipal, dos 123 bairros, incluindo os povoados da cidade, apenas dois ainda não possuem diagnósticos positivos até o último boletim divulgado pela prefeitura, o Setor George Yunes e o Povoado Pilões. De acordo com o superintendente da Vigilância em Saúde, Eduardo Freitas, este crescimento já era previsto. “Por ser uma doença altamente contagiosa, o crescimento do número de casos na cidade já era esperado e com o monitoramento que vem sendo feito desde o início da pandemia, podemos planejar as ações municipais que nos ajudam a conter o avanço descontrolado da doença pela cidade”, explicou.

Os primeiros casos da covid-19 em Araguaína foram registrados na região central da cidade, como o setor São João, com 15 pessoas infectadas só no mês de abril, porém nos últimos meses o vírus se espalhou por outros bairros da cidade. Entre os mais afetados está o setor Araguaína Sul, com mais de 600 casos.