Desde março, a Prefeitura de Araguaína notificou 600 e interditou cinco bares e restaurantes da por descumprirem as medidas de segurança implantadas pela Administração do Município para o controle da pandemia da Covid-19. Ao todo, são 11 equipes agentes da Fiscalização Integrada de Araguaína que realizam vistorias diárias, que inclui fiscalizações no centro comercial e nas academias que estão funcionando com restrições.

Conforme a gestão, principal preocupação dos fiscais é o número de estabelecimentos que não estão cumprindo as medidas de segurança para o controle da Covid-19. A fiscalização encontrou, somente no último final e semana, restaurantes que funcionavam fora do horário limite permitido e com funcionários sem máscaras ou ainda acima do limite de clientes.

Após a interdição do estabelecimento, a Prefeitura Municipal informou que para voltar a funcionar o proprietário precisa assinar um termo de ajuste de conduta com o Município e o Ministério Público, sendo que pode vir a ser responsabilizado por crime contra a saúde pública.

Decreto

Segundo o Decreto nº 234 com protocolos sanitários e de segurança contra a Covid-19, além do uso obrigatório de máscaras, limita o horário de funcionamento dos bares e restaurantes, sendo que de domingo a quinta, bares e restaurantes podem funcionar somente até as 22 horas, já sexta e sábado os proprietários precisam fechar as portas às 23 horas.