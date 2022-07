Vida Urbana Araguaína tem 236 vagas para educação de jovens e adultos no ensino fundamental Interessados devem levar pessoalmente a documentação exigida nas escolas; aulas começarão dia 1º de agosto

Quatro escolas da rede municipal de Araguaína estão com 236 vagas abertas para interessados em participar da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental. As aulas começam no dia 1º de agosto e as matrículas e rematrículas devem ser feitas presencialmente nas escolas. São 75 vagas para a Escola Municipal Joaquim de Brito Paranaguá (Setor Eldorado); 45 vag...