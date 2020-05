A Prefeitura Araguaína está contratando 21 médicos para atuar na linha de frente contra a Covid-19 e o prazo para inscrições começam nesta quinta-feira, 28, e segue até o dia o próxima sexta-feira, 5. O edital, em caráter emergencial, tem vigência do contrato é de 90 dias, prorrogáveis por igual período.

Conforme a gestão, o salário proposto é de R$ 15 mil para 40 horas semanais efetivamente trabalhadas e serão convocadas as primeiras pessoas habilitadas, conforme os critérios de classificação do edital. Esses dias 21 vagas estão distribuídas em seis unidades básicas de saúde (UBS), sendo elas Avany Galdino, JK, José Resende, Dr. Raimundo, Palmeiras do Norte e Dr. Francisco.

A Prefeitura informou com os profissionais devem apresentar habilitações para inscrição das 12 às 18 horas na Secretaria Municipal de Saúde. Confira aqui mais detalhes do Edital.