Vida Urbana Araguaína: séries iniciais retomam aulas em formato semipresencial a partir desta segunda-feira Para as turmas que estarão nas salas de aula, será necessário seguir protocolos sanitários de distanciamento e higienização

Alunos das três primeiras séries do Ensino Fundamental da zona urbana, em Araguaína, Norte do Estado, voltam às salas de aula nesta segunda-feira, 19. A atividade em formato semipresencial foi definida pelo Município levando em consideração a redução de 0,5% no nível de contaminação e entre alunos e servidores da Educação. Segundo a prefeitura, no modelo semipresencial, as tur...