Vida Urbana Araguaína registra mais de 30 focos de fogo em junho e intensifica fiscalização contra queimadas Multa para esse tipo de crime pode variar de R$ 5 mil a R$ 50 milhões e a população pode denunciar queimadas ilegais

Araguaína registrou mais de 30 focos de queimadas na área urbana da cidade somente no mês de junho, conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Araguaína, sendo que dois loteamentos já foram multados este ano. Devido esse número e a chegada do período de estiagem, que aumenta a preocupação com focos de calor e queimadas, a administração municipal intensificou a...