Vida Urbana Araguaína realiza Semana do Meio Ambiente com entrega de mudas em drive-thru Programação começa nesta segunda-feira, 1º, vai até a sexta-feira, 5,

Em comemoração a Semana do Meio Ambiente, Araguaína irá realizar atividades em pequena escala para evitar aglomerações, sem deixar a data passar em branco. As ações começam nesta segunda-feira, 1º, e seguem até a sexta-feira, 5, data do Dia do Meio Ambiente. Conforme a gestão municipal, as ações serão realizadas exclusivamente por servidores da Secretaria do Mei...