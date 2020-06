Vida Urbana Araguaína realiza obras de pavimentação e drenagem em mais de 35 bairros Entre as obras estão alguns já em fase de finalização e outras em processo de licitação

A Prefeitura de Araguaína começou obras de pavimentação e drenagem em mais de 35 setores e bairros da cidade nesta semana. As obras ocorrem no nos setores Vila Norte e Bela Vista e no Bairro de Fátima, além disso, algumas ruas nos setores Barros e Palmas aguardam a finalização do meio fio. Conforme a gestão, desde 2013 já foram pavimentados mais de 600 km com...