A Prefeitura de Araguaína está realizando um trabalho de desinfecção nas 20 unidades básicas de saúde (UBS) da cidade. A medida é mais uma estratégia de prevenção a propagação e contaminação do coronavírus, a Covid-19.

Conforme a gestão, todas as unidades recebem a ação de limpeza e combate a vírus e bactérias, mas as nas UBS JK e Albeny Soares, que recebem os pacientes com sintomas suspeitos da doença, o serviço acontece a cada três dias.

O produto o produto químico utilizado nas ações de desinfecção, segundo a Prefeitura Municipal, é o quaternário de amônio em concentração de 0,5% e o hipoclorito de sódio, ambos regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e indicados pelo Ministério da Saúde para o controle da Covid-19.

Além disso, durante a higienização são utilizadas botas, luvas, máscara e óculos para a segurança dos funcionários que realizam a limpeza. O produto é aplicado em todas as superfícies do local a ser desinfetado, paredes, maçanetas, portas, cadeiras, balcões e outros.

Outras cidades

Em Palmas, a Prefeitura Municipal também realiza ações de higienização para auxiliar no combate a doença. Uma das medidas de proteção é a desinfecção das estações de transporte coletivo da Capital.

Passam por limpezas semanais as estações Apinajé, região Norte, Krahô e Xambioá, região Sul, e a Karajás, do Jardim Aureny I. A atividade de higienização é uma ação da Prefeitura de Palmas em conjunto com a 22º Batalhão de Infantaria (22° BI) do Exército - Batalhão Tocantins. Durante a ação, os envolvidos fazem o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Já a Prefeitura de Caseara anunciou que as ruas, avenidas e espaços públicos da cidade foram higienizados com solução de água com hipoclorito de sódio, popularmente conhecida como água sanitária.

Em Gurupi, as ruas e avenidas da cidade de Gurupi também passaram por desinfeção. Uma força tarefa passa por entorno de locais que circulam mais pessoas como bancos, lotéricas, comércios, rodoviária, unidades de saúde, supermercados, farmácias, postos de combustível, praças, parques e feiras. Os locais são pulverizados com uma solução a base de água e hipoclorito de sódio.