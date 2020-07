Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

A Prefeitura de Araguaína determinou uma série de novas medidas para a reabertura gradual das atividades econômicas com a publicação do Decreto Municipal nº 240/20, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 13. A medida reabre o Parque Cimba, libera funcionamento de bares e autoriza a volta das atividades das instituições de ensino particulares.

Conforme a gestão o Decreto leva em consideração a desaceleração local do contágio da Covid-19 e o crescimento da disponibilidade de leitos. Confira as medidas adotadas em setores do lazer, esporte, educação e comércios.

O Parque Cimba poderá ser utilizado a partir de quinta-feira, 16, com algumas regradas, que ainda serão divulgadas pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Já os clubes recreativos podem voltar a receber pessoas, entretanto a prática de esportes de contato continua suspensa. As quadras, ginásios e campos esportivos devem continuar interditados.

O Decreto ainda autoriza as instituições de ensino particulares a retornar as atividades, entretanto devem seguir protocolos restritivos como o uso de máscara, higienização e distanciamento. Além disso, essas instituições devem informar a Secretaria Municipal da Educação o novo calendário letivo, que em necessidade fará a regulamentação para as aulas.

Bares

Junto com restaurantes e similares, os bares estão liberados para funcionar desde que assinem o assinar o termo de compromisso para cumprimento de todas as medidas sanitárias e de segurança necessárias. Nesses locais, a capacidade dos estabelecimentos permitida é de até 100 clientes ao mesmo tempo, sendo o espaço limitado ao uso de mesas com seis lugares e o afastamento mínimo de dois metros.

Somente são permitidos atendimento de clientes sentados e o horário de fechamento continua no horário das 22 horas de domingo a quinta-feira e às 23 horas às sextas-feiras e sábados. Entretendo, o consumo de bebida alcoólica está liberado somente nesses locais, já em outros ambientes comerciais, industriais, de serviços ou públicos continua proibido o consumo.

Além disso, para evitar o contato, esses estabelecimentos estão proibidos de realizarem eventos musicais. Para animação, somente é permitido o uso de pequenos equipamentos de som e o volume não deve estar limitado a 50 decibéis.