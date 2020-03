A Prefeitura de Araguaína alerta para novas medidas restritivas em relação ao coronavírus após a confirmação do segundo caso na cidade, nesta segunda-feira, 30. Nesta terça-feira, 31, o prefeito Ronaldo Dimas realizará uma reunião entidades de classes e autoridades para definir os novos protocolos restritivos que serão adotados.

Conforme o gestor, devido às confirmações a cidade, em breve, entra na segunda fase epidemiológica do Covid-19, que é de transmissão local, quando pessoas que não viajaram para o exterior ficam doentes. Assim, há transmissão autóctone, mas ainda é possível identificar o paciente que transmitiu o vírus, geralmente parentes ou pessoas de convívio social próximo.

A gestão lembra que desde o início da pandemia, a Prefeitura Municipal vem publicando decretos seguindo às orientações das autoridades em saúde. Com o controle epidemiológico, o funcionamento de parte do comércio com restrições. Com, por exemplo, os locais de alimentação devem manter espaçamento mínimo entre mesas de dois metros e no máximo seis cadeiras por mesa, sendo terminantemente proibida a venda e o consumo de bebida alcoólica.

Esses devem adotar medidas para diminuir as chances de contágio, como disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou em gel para funcionários e clientes, evitar superlotação do espaço físico interno, manter distanciamento, além de divulgar informações sobre a prevenção. Também precisam criar mecanismos para manter os ambientes arejados e saudáveis.

Casos

Segundo a Prefeitura, o caso confirmado de coronavírus na cidade segue em isolamento domiciliar e acompanhado pelas equipes de saúde do Município, assim como o primeiro caso confirmado na última semana. Os dois casos de Araguaína estiveram em viajaram juntos. Um casal que também esteve na viagem teve o resultado do teste negativo. Desde o início da pandemia do coronavírus, foram notificados pelo Município 155 pessoas. Até o momento, são 2 casos positivos, 71 descartados e 84 seguem em investigação.

Estadualmente, em boletim epidemiológico divulgado na segunda, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou os diagnósticos positivos para 11 no Tocantins. Dos 11 casos, nove estão concentrados em Palmas e os outros dois em Araguaína.