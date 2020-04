Com quatro casos confirmados de Covid-19, a Prefeitura de Araguaína assinou um decreto municipal que trata do funcionamento do comércio local. Entre várias adequações determinadas pelo prefeito Ronaldo Dimas está a manutenção da do atendimento ao público por tempo indeterminado, nas secretarias e outros setores municipais, com exceção dos de caráter essencial.

O documento de nº 216 revoga os decretos 211, 213 e 214/2020 e está publicado na edição suplementar de duas paginas do Diário Oficial do Município deste domingo, 5, prevendo medidas mais rígidas para atendimento presencial.

O novo decreto estabelece suspensão parcial do funcionamento no comércio em geral, e os comerciantes que decidirem abrir as portas devem seguir as orientações de segurança e higiene para evitar a transmissão do coronavírus. Uma das limitações e a quantidade de clientes dentro dos estabelecimentos.

Conforme a gestão municipal, após uma reunião com o empresariado ficou decidido nos próximos 15 dias essa suspensão parcial.

Medidas

A partir desta semana, as feiras voltarão a funcionar e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal da Saúde serão estabelecidas portarias para esse funcionamento. Algumas medidas já estão estabelecidas como o espaçamento entre as barracas, intensificação na limpeza e uso obrigatório do álcool para higienização. O aumento do espaço das feiras livres e a proibição da presença de pessoas acima de 60 anos também são protocolos adotados.

Já no caso das igrejas e templos religiosos, os locais podem manter suas portas abertas e a orientação e de que as celebrações ocorram com cadeiras individuais que estejam afastadas uma das outras por dois metros observando o limite máximo de 40 participantes.

Continuam suspensas as atividades em casas de shows, boates, espaço destinados para eventos, academias e outros. Também seguem impedidos de receber o público para consumo no local os bares, restaurantes, padarias e conveniências. Estes estabelecimentos podem funcionar apenas por venda de produtos para consumo em casa ou por meio de delivery.

Descumprimento

Conforme a Prefeitura, no caso do não cumprimento das orientações previstas para funcionamento dos estabelecimentos os proprietários responderão por crime contra a ordem e saúde pública, além de multas previstas na legislação municipal.