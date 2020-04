Após um aumento de 71% nos casos do novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, a Prefeitura de Araguaína publicou novas medidas de combate à pandemia nesta terça-feira, 28. De acordo com o executivo municipal, o novo decreto publicado no diário oficial do município vale por tempo indeterminado e serve para evitar o fechamento total do comércio e lotação dos hospitais.

Segundo o documento, o número de pessoas em reuniões familiares está limitado, sejam elas em residências, chácaras ou propriedades privadas, urbanas e rurais. Esse número não pode passar de oito pessoas, excluídos os residentes. Eventos públicos e privados, como shows, apresentações culturais, festas e confraternizações seguem suspensos por tempo indeterminado.

Os atendimentos comerciais retornam as modalidades por entrega ou retirada no local, a realização de cultos e missas com público estão suspensas, instituição e estabelecimentos são responsáveis pelo uso da máscara no interior e a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos varejistas, distribuidores, atacadistas e fabricantes está totalmente proibida na cidade.

O decreto estabelece que as atividades nas academias, feiras, motéis e estabelecimentos de estética sejam suspensas. Os serviços se juntam ao grupo em que estão bares, locais de eventos, clubes recreativos, campos esportivos, salões e comércio ambulante em geral. Segundo o prefeito Ronaldo Dimas, o crescimento no número de casos era esperado nas cidades que ficam às margens das rodovias.

Dimas disse que a maior preocupação é com os leitos e que atualmente menos de 30% estão ocupados, na maioria dos casos por pessoas de outras localidades. O prefeito diz que se a cidade chegar aos 150 casos novas medidas serão adotadas. Segundo a presidente da Associação Comercial e Industrial de Araguaína, Hélida da Dantas, a culpa do aumento no número de casos não é da abertura do comércio e sim da sabotagem do plano de ação por pessoas que viajaram e pelos caminhoneiros. “Só queria que a culpa não fosse atribuída ao comércio. O plano feito até agora foi sabotado pelas viagens das pessoas e pelos caminhoneiros e não por causa do comércio está funcionando. Mas que a gente não esqueça das nossas atividades econômicas”, disse ao site da prefeitura de Araguaína.

Atendimento pessoal

O atendimento presencial continua apenas para os serviços essenciais, como farmácias, lojas de produtos agropecuários, industrias, cartórios, supermercados e devem respeitar as medidas de higienização, orientação e distanciamento. Nas clinicas odontológicas, médicas e laboratórios, a consulta deve ser com hora marcada e com permanência em espera de apenas um cliente.

A Prefeitura disse que estabeleceu várias medidas para diminuir a disseminação da covid-19, entre elas o uso de máscaras em locais públicos. No boletim epidemiológico desta terça-feira, Araguaína teve mais 17 confirmações e chegou a 46 infectados.