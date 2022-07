Vida Urbana Araguaína oferta mais de 140 vagas para aulas gratuitas de defesa pessoal e outros esportes São oferecidas aulas de muai thai, funcional, defesa pessoal para mulher e capoeira; inscrições estão abertas e seguem até completar as turmas

A prefeitura de Araguaína, município situado no norte do Estado, está com 145 vagas abertas para aulas de funcional, muai thai, defesa pessoal para mulher e capoeira. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer, localizada na avenida João de Sousa Lima, n° 20, no centro, ao cruzamento com a avenida primeiro de janeiro. As aulas ...