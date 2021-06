Vida Urbana Araguaína libera praias do Garimpinho, mas determina realização de testes rápidos e distanciamento Pequenos acampamentos familiares estão autorizados nas áreas demarcadas pela gestão, além disso, mesas dos restaurantes poderão ser usadas por até seis pessoas

Em novo decreto, a Prefeitura de Araguaína liberou o uso das praias do Rio Araguaia, na Região do Garimpinho, entretanto estabeleceu algumas medidas restritivas para permanência dos banhistas e da população como testagem rápida para a Covid-19 e distanciamento social. A determinação está publicada no Diário Oficial do Município n° 2.335 desta segunda-feira, 28. Conforme o docu...