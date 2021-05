Vida Urbana Araguaína interditou 166 estabelecimentos durante a pandemia por descumprirem medidas contra a covid Festas clandestinas, aglomerações e comércios que descumpre o horário de funcionamento estabelecido são alvos da Fiscalização Integrada

Desde o início da pandemia, as equipes da Fiscalização Integrada Municipal interditaram 166 estabelecimentos comerciais devido a festas clandestinas e as aglomerações. O número divulgado pela Prefeitura Municipal se refere ao levantamento da gestão sobre as rondas diárias realizadas para a manutenção do cumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19. Conforme o Depa...