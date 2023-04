A partir desta quarta-feira, 26, todos os araguainenses com 18 anos ou mais, que receberam duas ou mais doses de vacinas contra a Covid-19, poderão receber o reforço da Pfizer bivalente. A vacinação estará disponível em 18 Uinidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

O imunizante possui atualizações contra novas variantes da doença, como Ômicron e suas subvariantes.

De acordo com a prefeitura, o município recebeu 13 mil doses da vacina Pfizer bivalente. Caso todas sejam utilizadas, a Saúde do Governo do Estado deverá enviar mais.

A vacina já era aplicada nos maiores de 60 anos e nas pessoas com mais de 12 anos com comorbidade. Agora, seguindo recomendação recebida do Ministério da Saúde, o imunizante poderá ser aplicado em quem já tomou ao menos as duas primeiras doses das vacinas monovalentes, sendo a última delas aplicada há quatro meses ou mais.

Municípios aguardam doses da vacina

Na segunda-feira, 24, o Ministério da Saúde liberou a vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos.

Em nota ao Jornal do Tocantins, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), de Palmas, informou que aguarda as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) sobre a quantidade de doses da Pfizer Bivalente que serão enviadas para a Capital, para ampliar a imunização.

A secretaria estadual informou que recebeu a nota técnica do Ministério da Saúde com a orientação da ampliação da vacinação.

“A SES destaca que já repassou a informação aos 139 municípios, os quais têm estoques para iniciarem a aplicação imediata, conforme o cronograma de cada um”, diz a nota.

A secretaria também enfatizou que aguarda novas remessas do imunizante.