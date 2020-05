Vida Urbana Araguaína ganha novos leitos de UTI Covid com Unidade Corona Norte e implantação em hospital da UFT São 15 leitos na rede municipal previstos para entrega na próxima semana e 10 leitos que estão mudança de classificação de casos moderados para graves no Hospital de Doenças Tropicais

A cidade de Araguaína ganha 25 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes diagnosticados com a Covid-19. Na rede municipal de saúde, a Prefeitura anunciou a abertura da Unidade Corona Norte com mais 15 leitos de UTI e Universidade Federal do Tocantins (UFT) informou a mudança de 10 leitos de casos moderados para graves. Na última...