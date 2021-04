Vida Urbana Araguaína faz mudanças em sentidos de três ruas no centro da cidade Mudanças são em trechos das ruas 15 de Novembro, Santa Cruz e Souza Porto que passam a ter um único sentido

A Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) de Araguaína realiza mudanças de sentido de três ruas do centro da cidade passando a ser sentido único. Essas alterações fazem parte de uma série de ações para melhorar o tráfego de veículos. As mudanças serão nas ruas 15 de Novembro, Santa Cruz e Souza Porto. Conforme a ASTT, as alterações já estavam no plano ...