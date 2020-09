Redação Jornal do Tocantins

Com dois novos registros de mortes, o Tocantins chega aos 919 óbitos sendo que Araguaína se aproxima dos 200 caso e Palmas do 150. As duas cidades têm juntas 346 registros de mortes, que representa 37,6%. Já o número total equivale a 1,3% dos 66.710 diagnósticos positivos para Covid-19.

Esses dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgados no Boletim Epidemiológico deste domingo, 27. Atualmente são 50.384 pacientes recuperados e 15.407 que ainda estão ativos, ou seja, que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Além disso, o Estado teve 202.898 pessoas notificadas com suspeita da doença no período epidemiológico que já chega a mais de seis meses.

Neste domingo, o Tocantins, além das duas novas mortes confirmadas para Covid-19 teve contabilizado 204 infectados. Deste total, 39 são das últimas 24 horas e o restante de exames coletados em dias anteriores que tiveram seus resultados liberados neste sábado, 26.

Já os dois novos óbitos são de um homem com hipertensão e doença cardiovascular crônica, que tinha 68 anos e morava em Palmas; e um homem de 76 anos com doença renal crônica, diabetes, hipertensão e doença neurológica crônica de Palmeiras do Tocantins.