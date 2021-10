Vida Urbana Araguaína e Palmas abrem salas para a multivacinação e imunização contra a covid neste sábado Em Araguaína, durante o dia D, serão 19 UBS que irão funcionar das 8 às 17 horas; em Palmas quatro UFS vacinam para a atualização das cadernetas e três para a Covid-19

As Secretarias Municipais da Saúde de Araguaína e de Palmas divulgaram que realizarão ações de vacinação neste sábado, 16, com o foco nas campanhas nacionais. Em Araguaína, as salas de 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS) abrem para o dia D da Campanha de Multivacinação e continuam oferecendo a vacina contra a Covid-19. Já em Palmas, quatro Unidades de Saúde da Família (...