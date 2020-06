Duas ações para realização de testes rápido da Covid-19 em caminhoneiros que trafegam pelo Tocantins acontecerão nas próximas semanas em Gurupi e em Araguaína. O fluxograma desse atendimento e agendamento é responsabilidade do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público do Tocantins (MPTO).

Conforme o MPTO, as ações acontecerão na próxima segunda-feira, 15, à sexta-feira, 19, em Gurupi e na outra semana, de 22 a 26 em Araguaína. Nas operações, os caminhoneiros sintomáticos e assintomáticos serão abordados em uma atuação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM).

Ao serem abordados, segundo o Ministério, os motoristas serão questionados se aceitam ou não fazer o teste rápido para a Covid-19. Em caso de negativo, devem receber orientações de uma equipe de saúde dos municípios e seguir viagem, já se aceitarem a realização, os caminhoneiros irão preencher um questionário online e realizarem a testagem.

O MPTO informou ainda que os motoristas com resultado negativo para a Covid-19 receberão orientações, após o diagnóstico, e seguem viagem. Já no caso o resultado seja positivo, os caminhoneiros serão acolhidos e entrarão em regime de quarentena por 14 dias.

Diagnósticos positivos

Ao longo das semanas, os órgãos de saúde, vigilância sanitária, assistência social e trânsito estaduais e municipais serão responsáveis por garantir a logística para acolhimento dos motoristas, incluindo alojamento, alimentação, kits de higiene e limpeza e acompanhamento de saúde durante o isolamento.

Além disso, nesse período, os veículos de carga serão recolhidos e será providenciada a limpeza e desinfecção das cabines dos caminhões, que deve ser realizada pela empresa da carga ou Corpo de Bombeiros Militar (CMB).

Desde o final de abril, os Ministérios Públicos articulam uma ação interinstitucional de atenção à saúde dos caminhoneiros, considerando a alto risco de propagação da Covid-19 por esse grupo de trabalhadores, que atuam em atividade essencial durante o isolamento social.

A ação ainda tem participação da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (SES), Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social do Tocantins (Setas), o Serviço Social dos Transportes (Sest), as secretarias de Saúde e de Assistência Social dos municípios envolvidos.

Histórico

Outras ações semelhantes já aconteceram no Estado no início da pandemia da Covid-19 no Tocantins. Em maio uma ação simultânea na BR-153, nos perímetros urbanos de Araguaína, Gurupi e Colinas do Tocantins, ocorreu intensificando os testes para a Covid-19 com caminhoneiros. Os trabalhos ocorreram nas divisas do Tocantins com o Pará e Maranhão, respectivamente nas cidades de Caseara e São Miguel do Tocantins e em posto a da PRF.

A iniciativa também era da SES, PM, PRF e o MPTO e MPT e tinha como objetivo identificar eventuais casos positivos das doenças nesses profissionais que trafegam na principal rodovia federal que corta o Tocantins, de Norte a Sul, entretanto, além disso, também visava traçar um perfil epidemiológico dos caminhoneiros que podem precisar de atendimento.