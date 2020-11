Vida Urbana Araguaína e Gurupi recebem 29ª Gincana do Caminhoneiro neste mês de novembro Ações acontecem em dois dias nas cidades em postos de combustíveis às margens da BR-153

O Tocantins recebe pela primeira vez uma das etapas da 29ª Gincana do Caminhoneiro neste mês de novembro. As cidades de Araguaína e Gurupi são as escolhidas, estrategicamente, para sediar o evento e levar atendimentos de saúde para os profissionais da estrada. Essa é uma ação itinerante que ocorre nas rodovias federais com atendimentos preventivos, orientações sobre ...