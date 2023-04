Redação Jornal do Tocantins

A vacina bivalente da Pfizer começa a ser aplicada em pessoas com mais de 18 anos em duas cidades do Tocantins. Em Gurupi, a vacinação começou a ser aplicada nesta terça-feira, 25, em seis postos de saúde.

Na quarta-feira, 26, todos os araguainenses poderão receber o reforço da Pfizer bivalente. A vacinação estará disponível em 18 UBS (unidades básicas de saúde) do município.

O imunizante possui atualizações contra novas variantes da doença, como Ômicron e suas subvariantes.

Palmas

Na segunda-feira, 24, o Ministério da Saúde liberou a vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos.

Em Palmas, as doses começam a ser aplicadas a partir de quinta-feira, 27.

A Saúde Municipal de Palmas informou que não será necessário o agendamento. O interessado deve comparecer a uma das 33 Unidades de Saúde da Família (USF) que vão ofertar o reforço contra a Covid-19. A dose pode ser aplicada em quem já tomou duas doses de vacinas Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, sendo a última administrada há pelo menos quatro meses.