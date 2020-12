Vida Urbana Araguaína e Gurupi entregam obras em lembrança aos aniversários de 62 anos das cidades Datas são comemoradas em novembro, mas devido às eleições não houve programação na época nas cidades; agora, administrações organizam inaugurações durante dezembro

Com a mudança da data das Eleições Municipais 2020 devido à pandemia da Covid-19, Araguaína e Gurupi ficaram sem programações em seus aniversários na data comemorada a emancipação dos municípios, 14 de novembro. Entretanto, as duas administrações públicas resolveram lembrar a data com uma série de entrega de obras neste mês de dezembro, são cerca de 20 obras em cada u...