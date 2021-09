Vida Urbana Araguaína diz que pontos de vacinação estão abastecidos e não há falta de doses da Astrazeneca Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o Município conta com um estoque de 12 mil doses do imunizante desse laboratório

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Araguaína, norte do Estado, informa que todos os locais de vacinação da cidade estão abastecidos. Conforme a pasta, não há falta de doses da Astrazeneca nas unidades de saúde. Segundo a secretaria, o Município conta com um estoque de 12 mil doses do imunizante desse laboratório. A prefeitura da cidade ressaltou no último d...