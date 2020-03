Seis casos suspeitos de Covid-19, que passaram pelo teste rápido, deram negativo para a doença. Os testes comprados pela Prefeitura de Araguaína chegaram nesta quarta-feira, 25, e já foram aplicados, nesta quinta-feira, 26, novos casos devem passar pelos testes. A gestão informa que até o momento tem nove casos descartados e nenhum confirmado no Município.

Apesar das negativas, o prefeito Ronaldo Dimas informou que manterá o decreto de contenção como medida de prevenir a propagação do coronavírus. Dessa forma, continua suspenso o atendimento presencial ao público em estabelecimentos bancários e comerciais. As vendas e relacionamentos com clientes podem ocorrer somente por meio de serviços delivery, drive-thru ou take-out.

Entretanto, o chefe do executivo sinalizou que os exames negativos podem provocar alterações nas medidas para distanciamento social. “Após a análise dos resultados dos testes que continuarão sendo realizados, poderá haver alguma alteração, mas não nesta semana”, afirmou o prefeito.

Testes

Conforme lembra a gestão, o teste rápido detecta o anticorpo Imunoglobulina M (IgM), que é produzido em grandes quantidades nas fases iniciais das doenças. A reação do corpo ao vírus sars-cov-2, causador da doença Covid -19, é conhecido em 20 minutos após a coleta de uma amostra de sangue.

Esses testes serão realizados após classificação do atendimento dos casos suspeitos em duas unidades básicas de saúde (UBS) que passaram a ser porta de entrada para atendimento de qualquer grau de sintomas, sendo elas a UBS JK e UBS Albeny Soares.