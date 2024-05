Vida Urbana Araguaína decreta ponto facultativo na sexta-feira para prolongar feriado de Corpus Christi Feriado cristão será na quinta-feira (30) e o decreto libera os servidores na sexta-feira (31). Funcionamento de serviços essenciais não será afetado

A próxima sexta-feira, 31 de maio, será ponto facultativo para servidores municipais de Araguaína, no norte do estado. A prefeitura publicou decreto no Diário Oficial do município. A data é após o feriado de Corpus Christi, que será na quinta-feira (30). No dia 9 de maio, a data passou a ser considerada por lei feriado municipal. Corpus Christi é celebrado o mini...