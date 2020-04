Pelos próximos 180 dias contados desde 18 de março, o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), de Brasília, será o responsável pelo “gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no âmbito do município de Araguaína das ações e serviços de saúde” contidos no Plano de Contingência Municipal para Enfrentamento pelo Novo Coronavírus COVID-19 na cidade ao norte do Estado. O instituto já é responsável pela gestão da Upa, Hospital Municipal e UTI Pediátrica da cidade.

Por essa nova cooperação, R$ 2 milhões pelo prazo de seis meses, conforme o termo de colaboração 001/2020 publicado na terça-feira, com a assinatura da secretária municipal de Saúde, Ana Paula dos Santos Andrade Abadia.

Araguaína chegou aos seis casos confirmados de Covid-19 na terça-feira.