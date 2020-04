A Prefeitura de Araguaína irá contrariar 20 novos fiscais para ampliar o monitoramento do comércio local, após o novo decreto, Decreto Municipal nº 216/20, desde domingo, 5, que estabelece medidas mais rígidas para funcionamento e atendimento presencial. As contratações acontecem por meio do Departamento de Posturas e Edificações (Demupe) e serão para orientar o cumprimento das medidas restritivas para contenção do novo coronavírus, a Covid-19.

Conforme a gestão municipal, a Demupe ainda deve apresentar essa semana como será realizada a seleção dos novos fiscais, entretanto, entre as exigências é que o candidato tenha nível superior e motocicleta própria. Após a seleção, os candidatos passarão por treinamento, que também servirá para atestar a aptidão do novo servidor.

Medidas

As medidas do atual decreto podem ser alteradas de acordo com o avanço da doença em Araguaína, entretanto, conforme a gestão municipal, aqueles os infratores que despertaram os protocolos e serem pegos pelos fiscais podem responder por crime contra a ordem e saúde pública, além de multas previstas na legislação municipal.

A reincidência será motivo para imediata interdição do estabelecimento, sendo necessária a formalização de Termo de Ajuste de Conduta entre o Município, Ministério Público Estadual e o infrator para eventual reabertura.

O novo decreto estabelece a suspensão parcial do funcionamento no comércio em geral, desde que os comerciantes que abrirem seus estabelecimentos sigam as orientações de segurança e higiene, entre elas a limitação da quantidade de clientes.

Ainda segundo o documento, continuam suspensas as atividades em casas de shows, boates, espaço destinados para eventos, academias e outros. Também seguem impedidos de receber o público para consumo no local os bares, restaurantes, padarias e conveniências, que podem realizar apenas vendas por delivery ou para consumo em casa.

Hospitais

“O decreto será revisto se 50% dos leitos destinados aos pacientes com Covid-19, na rede hospitalar pública e privada de Araguaína, forem ocupados. Ou quando o número de casos confirmados de doentes seja cinco vezes o número de leitos disponíveis”, segundo o prefeito Ronaldo Dimas.

Atualmente, Araguaína tem 10 leitos isolados e preparados para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. Em breve, ao todo serão sete leitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 10 no Hospital Regional de Araguaína (HRA), 10 no Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e mais 15 novos leitos podem ser instalados no prédio da UPA Vila Norte.