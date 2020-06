Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

A Prefeitura de Araguaína publicou um novo Decreto de nº226, que altera o decreto 222, sobre os cultos e eventos religiosos. A medida já está em vigor desde a última sexta-feira, 29.

Conforme a gestão, as atividades devem continuar sendo realizados de forma on-line, entretanto está autorizada a realização de atendimentos e aconselhamentos presenciais com número no máximo dez participantes, incluindo o pastor, padre e auxiliares.

Para realização do atendimento, os demais líderes religiosos e os fiéis deverão tomar todas as providências adequadas de higiene, como uso de máscara, higienização das mãos, além de manter distância de dois metros.