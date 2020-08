Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

A Prefeitura de Araguaína realizou novas mudanças para adequar os horários de funcionamento dos bares, restaurantes e lanchonetes na cidade. A medida publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 10, aumenta em uma hora o horário de funcionamento.

As novas regras de regras e fechamento dos estabelecimentos prevê que bares, restaurantes, food trucks, trailers, açaiterias, pizzarias, sanduicherias e similares poderão funcionar de domingo a quinta-feira até às 23 horas, já nas sextas-feiras e sábados o atendimento será permitido até a meia noite. O limite anterior era de 22 horas de domingo a quinta e 23 horas na sexta e sábado.

Além disso, o novo decreto também estipulou um horário de abertura para esses locais que é a partir das 6 horas. Esse novo decreto mantém outros protocolos de segurança estabelecidos anteriormente como a permissão de até 100 clientes dentro do local e espaço limitado ao uso de mesas com seis lugares, além do afastamento mínimo de dois metros.

Todos os clientes só poderem ser atendidos sentados e continua proibida a música ao vivo, sendo que é permitido apenas som ambiente com limite de 50 decibéis.