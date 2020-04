Vida Urbana Araguaína adota modelo drive-thru para evitar aglomeração nas unidades de saúde Mil doses serão administradas nesta quarta, 1º, no Parque de Exposição Dair José Lourenço

Nesta quarta-feira, 1º, os idosos de Araguaína poderão se vacinar contra a influenza no sistema drive-thru, ou seja, dentro de seus veículos. Serão disponibilizadas mil doses no drive-thru que ocorrerá no Parque de Exposição Dair José Lourenço, das 13 às 19 horas. De acordo com a Prefeitura de Araguaína, a medida visa diminuir a aglomeração de pessoas nas unidad...