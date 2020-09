Devido à necessidade de dar continuidade às medidas de isolamento social dos alunos da Rede Municipal de Ensino e seus familiares, como forma de minimizar a crescimento da covid-19, a Prefeitura de Araguaína manteve a suspensão das aulas presenciais. O retorno às escolas e creches estava programado para neste dia 1º de setembro e uma nova previsão deve ser anunciada em breve.

“As crianças continuarão a realizar as atividades em casa e estamos aumentando a quantidade de horas por dia que os alunos irão dispor para realizá-las, a carga horária passa de duas para três horas diárias”, afirmou o superintendente da Educação, Railon Borges. A realização dessas atividades tem apoio dos professores por meio das redes sociais.

Desde o dia 17 de junho, as escolas municipais de Araguaína estão entregando material pedagógico impresso para ser desenvolvido em casa durante a suspensão das atividades presenciais, necessária para a prevenção da disseminação do novo coronavírus. Para isso, é necessário que os pais busquem uma apostila a cada 15 dias na unidade em que os filhos estudam, no horário das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

A realização dessas atividades conta como presença na aula e compõe a nota bimestral do aluno.

Em Araguaína, os alunos da Rede Municipal de Ensino também contam com o Portal do Aluno, que pode ser acessado no site da Prefeitura ou aplicativo GEP – Sala de Aula. O sistema on-line disponibiliza digitalmente todo o material didático que é retirado na escola, a cada 15 dias, e ainda também as videoaulas.

Por meio de login e senha individual, as crianças e os pais podem acessar o portal para resolver todas as atividades propostas on-line ou mesmo imprimir individualmente uma folha da apostila. Para as perguntas objetivas, os alunos já sabem na hora se erraram ou acertaram, e nas subjetivas têm correção do professor.