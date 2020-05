A Unidade Corona Norte (UCN), em Araguaína, entra em operação nesta quinta-feira, 21, com a abertura para recebimento de pacientes em tratamento da Covid-19. A equipe de profissionais da saúde para atuação no local está treinada e ao todo, serão 20 leitos para pacientes em estado moderado da doença.

Conforme o prefeito Ronaldo Dimas, “entrarão em funcionamento de cinco em cinco, para afinamento da equipe. Temos uma ala com cinco leitos já completamente montada. Acredito que a cada dia novos cinco serão colocados em funcionamento até que tenhamos, em breve, todos os 20 leitos em pleno atendimento”, diz.

Além disso, a Unidade Corona pode chegar a ter 40 leitos em caso de necessidade, já que outros 20, por enquanto, são clínicos sem suporte respiratório. A UCN conta com todo atendimento necessário para internação clínica do paciente, dispondo de respiradores para a estabilização em caso de evolução da doença para o estado grave e necessidade de transferência.

Conforme a gestão, os leitos foram estruturados com ventiladores pulmonares, carro de parada e monitorização com monitores, oxímetros, bombas de infusão, além de mobiliário geral. A equipe de suporte clínica contará com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta, farmacêutico, bioquímico, entre outros.

A ação contou com parceria de vereadores e prefeitos de Colinas, Campos Lindos, Goiatins e Wanderlândia que emprestaram camas para Araguaína montar esse novo local.

Atualmente, a rede hospitalar do município, privada e pública, tem 47 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com Covid-19, sendo 26 leitos em unidade de tratamento intensivo (UTI). Com os novos leitos da Unidade Corona Norte, o Município salta para o número de 67 leitos na cidade.