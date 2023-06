Estão abertas a partir desta sexta-feira, 9, as inscrições para servidores efetivos de creches e escolas municipais de Araguaína participarem da seleção para a gestão de 62 unidades. As inscrições seguem até 20 de junho, e podem ser feitas via internet.

Os servidores efetivos estágio probatório (que dura três anos) não podem se inscrever. Para concorrer é necessário ter dois anos de atuação na docência.

Ainda de acordo com a prefeitura, os gestores serão avaliados em três etapas: plano de trabalho, currículo e entrevista.

Os critérios do processo seletivo estão no Diário Oficial do Município nº 2.807 de 6 de junho de 2023.

A medida atende as novas regras do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), que, segundo a Lei Federal de nº 14.113/ 2020, no Artigo 14, tem como objetivo melhorar a gestão escolar nas redes públicas do Brasil.