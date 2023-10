A Prefeitura de Araguaína abriu cadastro com 35 vagas para vendedores ambulantes do município que pretendem comercializar seus produtos no Dia de Finados, em 2 de novembro, nas ruas próximas aos cemitérios públicos São Lázaro e Monte Sinai.

Os interessados podem fazer os seus cadastros junto à Fundação de Atividade Municipal Comunitária (Funamc), até o próximo dia 31.

Os vendedores ambulantes devem comparecer presencialmente no órgão com cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. A Funamc está localizada na Rua Humberto de Campos, 508, no Bairro São João, e atende de segunda à sexta-feira, das 7 às 13 horas.

A presidente da Funamc Neif Gomes disse por meio da assessoria que cerca de 50 mil pessoas estão previstas para visitar seus entes queridos no Cemitério São Lázaro. “Acreditamos que a movimentação, aliada à isenção das taxas de cobrança dos vendedores ambulantes, vai impulsionar ainda mais a renda dos empreendedores”.

A prefeitura ainda informou que iniciará a limpeza e adequação dos cemitérios, e, no dia anterior às visitações, haverá a montagem de tendas, bebedouros e banheiros climatizados.

Segurança e atendimento ao público

De acordo com a prefeitura, durante todo o Dia de Finados, os cemitérios São Lázaro e Monte Sinai contarão com o suporte da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT ), Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Guarda Municipal.

Devido à movimentação maior no cemitério São Lázaro, uma equipe da Secretaria da Saúde de Araguaína estará no local para dar suporte aos visitantes.