Vida Urbana Apuração das notas vai definir quadrilha campeã do Arraiá da Capital; veja programação Ao todo, participaram 12 quadrilhas juninas, sendo nove do Grupo Especial, e três do Grupo de Acesso segundo a FCP. Programação terá início às 19h, no Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto

Nesta segunda-feira (24), dia de São João, ocorre o último dia do 32º Arraiá da Capital 2024, com a apuração do concurso de quadrilhas juninas. O evento será transmitido em tempo real pelo g1 Tocantins. Segundo a Fundação Cultural de Palmas (FCP), ao todo, participaram 12 quadrilhas juninas, sendo nove do Grupo Especial, e três do Grupo de Acesso. Leia também: ...