Vida Urbana Aproximadamente 27,83 metros cúbicos de madeiras transportadas ilegalmente são apreendidos na BR-153 Segundo a PRF, durante a ocorrência, o condutor do veículo, um homem de 46 anos, apresentou “irritação” com a abordagem da polícia, principalmente ao ser questionado sobre a carga

